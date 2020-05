Airbus praat met vakbonden over grote ontslagronde

Ⓒ Bloomberg

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigmaker Airbus praat naar verluidt met vakbonden over een aanstaande ontslagronde. Het bedrijf is in de problemen gekomen door de coroncrisis, die de vraag naar vliegtuigen raakt. Orders worden ingetrokken en Airbus ziet zich gedwongen de productie te verlagen.