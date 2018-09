'Laat je niet leiden door de waan van de dag'

Belegt sinds: Op de middelbare school, midden jaren 80, raakte ik geïnteresseerd in opties op aandelen. Met een relatief klein bedrag kan je onderliggend behoorlijke posities innemen. De handel in opties intrigeerde mij zo dat ik meer wilde weten van de werking van effectenbeurzen en de gevolgen van de economische ontwikkelingen op de marktwaarde van bedrijven.

Tip: Denk strategisch! Voor dat u begint met beleggen, stel dan eerst de vraag wat het “risicovrije” rendement is. Meestal wordt er dan gekeken naar de 10-jaars kapitaalmarktrente van bijvoorbeeld de Nederlandse staat. Het rendement is momenteel slechts 1,05%. Om meer rendement te kunnen behalen zal er risico toegevoegd moeten worden aan de beleggingen. Als een belegger besluit om in aandelen te beleggen, wil hij voor het extra risico beloond worden. Het extra rendement bovenop het risicovrije rendement is sinds jaar en dag 4% (risicopremie). Dit betekent dat een aandelenbelegger nu tevreden is met een aanvangsrendement van 5%. Omgerekend naar marktwaarde is dit een koers-winstverhouding van 20. De gemiddelde koers-winstverhouding van de AEX is nu 18. Hou dus goed de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente in de gaten en de winstontwikkelingen van de bedrijven waarin u belegt en laat u derhalve dus niet leiden door de waan van de dag. Graag vernemen we ook uw visie op beleggen.