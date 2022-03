Luchtvaarttop loopt uit voor studieprijzen

Premium Financieel

Drukte in de ruimte: Elon Musk en Jeff Bezos lanceren duizenden internetsatellieten

Elon Musk is Tonga in de Stille Zuidzee te hulp geschoten bij het herstellen van de internetverbinding. Na de uitbarsting van vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai was de eilandstaat volledig geïsoleerd. Een mooie testcase, want het Starlink-project van Musks SpaceX wil breedbandinternet via satellieten...