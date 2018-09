Consortium met Ordina wint groot EU-contract

Het gaat om de levering van ongeveer 1000 IT-specialisten voor werkzaamheden in verschillende onderdelen van de Europese Commissie voor een looptijd van 4 jaar. Het consortium heeft de naam EURORA-1 en wordt aangevoerd door ARHS.

De opdracht wordt uitgevoerd door Ordina België. Een woordvoerder van Ordina kon niet aangeven hoeveel geld uit het EU-contract het bedrijf kan ontvangen, omdat het vooraf moeilijk is in te schatten hoe de werkzaamheden verdeeld worden in het consortium.

Het bedrijf kwam deze week negatief in het nieuws door berichten over fraude bij overheidsaanbestedingen. Het aandeel kreeg daardoor zware klappen.