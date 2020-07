Vooral zzp’ers stoppen ermee

Ook het aantal ondernemers dat zelf besloot te stoppen is toegenomen. Vooral in de laatste maand van het tweede kwartaal gooiden met name zzp’ers (26%) en parttime zzp’ers (50%) de handdoek in de ring. In totaal telde de KvK in het eerste half jaar 78.293 stoppers, maar daar zaten ook een aantal (19%) zogenaamde slapende bedrijven bij.

Over de gehele linie zijn er dit half jaar 5% minder ondernemingen gestart dan in 2019, namelijk 112.753 in 2020 tegenover 118.103 in 2019. Per saldo kwamen er sinds 1 januari van dit jaar 35.124 ondernemingen bij. Het aantal bij de KvK ingeschreven ondernemingen nam in de eerste zes maanden van 2020 toe met 2% van 2.000.404 op 1 januari 2020 tot 2.035.528 op 30 juni.

In de ICT en media, zakelijke diensten, industrie en cultuur, sport en recreatie stopten de meeste bedrijven. In de detailhandel en land- en tuinbouw waren het eerste halfjaar meer starters dan stoppers.

In Flevoland, Utrecht en Noord-Holland nam het aantal starters relatief sterker af dan het landelijk gemiddelde van 5%. In Friesland en Drenthe was de toename van het aantal stoppers dan weer sterker dan het landelijke gemiddelde van 25%.