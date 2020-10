Apple verkoopt meer Macs en minder iPhones

Doordat de nieuwe smartphone van Apple later in de winkels lag, werden de eerste verkoopcijfers van de iPhone 12 niet meegenomen in laatste verslagperiode van het gebroken boekjaar. De omzet van Macs, iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen, stegen allemaal.

De omzet van Apple steeg het afgelopen kwartaal in alle regio's, behalve in China. Dat komt volgens topman Tim Cook door de vertraagde iPhone 12. "Wat we in de eerste vijf dagen aan verkoopcijfers zien, geeft ons veel vertrouwen dat China zal terugkeren naar groei in ons fiscale eerste kwartaal", vertelde Cook aan persbureau Reuters.

Apple sloot het boekjaar af met een omzet van 274,5 miljard dollar, tegen 260,2 miljard dollar het jaar ervoor. Onder de streep bleef een winst over van 57,4 miljard dollar. Een jaar eerder was dat bijna 55,3 miljard dollar.