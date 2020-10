Apple verliest $111 miljard op beurs na zwakke iPhone-verkopen

Doordat de nieuwe smartphone van Apple later in de winkels lag, werden de eerste verkoopcijfers van de iPhone 12 niet meegenomen in laatste verslagperiode van het gebroken boekjaar.

De omzet van Macs, iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen, stegen allemaal.

Apple heeft de afgelopen periode meer Mac-computers verkocht dan ooit. Dat komt omdat mensen vanwege de coronapandemie thuiswerkten maar ook veel kinderen volgden wereldwijd thuis hun lessen via een computer.

De omzet van de iPhone-tak viel tegen. Dat komt omdat klanten wat langer moesten wachten op de komst van de vertraagde iPhone 12. Dat topman Tim Cook geen vooruitblik over het belangrijke laatste kwartaal gaf, stelde beleggers nog meer teleur.

Donderdag nabeurs zakte het aandeel al in, vrijdagmiddag liep het verlies op tot -5,6%. Door deze virtuele daling met $111 miljard, resteert een marktwaarde van $1,879 biljoen. Apple ging eerder door de grens van $2000 miljard marktwaarde.

Vertrouwen over China

De omzet van Apple steeg het afgelopen kwartaal in alle regio’s, behalve in China. Dat komt volgens topman Tim Cook door de vertraagde iPhone 12. „Wat we in de eerste vijf dagen aan verkoopcijfers zien, geeft ons veel vertrouwen dat China zal terugkeren naar groei in ons fiscale eerste kwartaal”, vertelde Cook aan persbureau Reuters.

Apple sloot het boekjaar af met een omzet van 274,5 miljard dollar, tegen 260,2 miljard dollar het jaar ervoor. Onder de streep bleef een winst over van 57,4 miljard dollar. Een jaar eerder was dat bijna 55,3 miljard dollar.