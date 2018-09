Opnieuw contractverlening topman Walt Disney

In juli vorig jaar werd zijn contract al verlengd tot medio 2016. Walt Disney stelde dat Iger ,,de architect is van de huidige successen van het bedrijf.'' Sinds Iger in 2005 aantrad als bestuursvoorzitter heeft de onderneming ,,ongekende hoogtes'' bereikt in creatieve en financiële zin. Hij bezorgde aandeelhouders een rendement van 311 procent, terwijl de S&P 500-index 'slechts' 92 procent steeg. Daarnaast verdrievoudigde de beurswaarde van Walt Disney tot 150 miljard dollar.

Iger maakt op basis van doelstellingen voor de komende 5 jaar kans op een bonus. Details daarover worden vrijdag bekendgemaakt.