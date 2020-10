’Zes maanden geen inkomen gehad, alles geleend en hulp ouders’

Cleo zag haar inkomen kelderen, maar haar ouders boden een vangnet. Ⓒ Amaury Miller

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de financiële slagkracht van studenten. Waar er voorheen geld verdiend werd met baantjes in de horeca of de evenementenindustrie, zijn velen nu aangewezen op hun lening. Bijkomend financieel voordeel is wel dat er door het sluiten van de horeca minder gestapt wordt.