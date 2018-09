EU-parlement zet team-Juncker in de wacht

Voor de Hongaarse christendemocraat Tibor Navracsics (voorgedragen voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Burgerschap) en de Tsjechische liberaal Vera Jourova (Justitie, Consumenten en Seksegelijkheid) betekent dit extra vragen beantwoorden. Op basis daarvan wordt door het EP de volgende stap bepaald.

De Spaanse Miguel Arias Cañete (Klimaatactie en Energie) heeft een extra juridisch onderzoek aan zijn broek hangen over zijn belangen en inkomsten. Vlak voor zijn hoorzitting veranderde de christendemocraat zijn eerder ingeleverde verklaring en die kon niet meer gecheckt worden. Met name de liberalen en sociaaldemocraten willen dat dit nog gebeurt voordat ze de kandidaat-commissaris accepteren.

Opnieuw examen

De Britse conservatief Jonathan Hill (Financiële diensten en Kapitaalmarkten) moet zelfs opnieuw examen doen. Hij zal vooral duidelijk moeten maken dat hij geschikt is voor de beoogde portefeuille en hij zal meer kennis van zaken naar voren moeten brengen dan in zijn eerste hoorzitting.

Daarnaast weigeren de christendemocraten de Franse oud-minister Pierre Moscovici (Economische en financiële zaken, Belastingen en Douane) goed te keuren. De sociaaldemocraat faalde immers als minister om de Franse begroting te laten voldoen aan de Europese norm van 3 procent. Ze vragen zich af of hij dan nu wel landen in toom kan houden.

Kandidaten bungelen

Van alle politieke partijen bungelt dus nu een kandidaat. De druk op de grootste twee partijen in het EP (de christendemocraten en de sociaaldemocraten) om het op een akkoordje te gooien dit weekeinde is groot.

Bovendien kan Juncker de kou uit de lucht nemen door portefeuilles te wisselen, of zelfs kandidaten te laten vervangen. Maar of hij zo onder de indruk is van het spel van het EP is maar de vraag. „Ach”, zo klinkt het bij de christendemocraten. „Het EP moet zijn tanden laten zien. Dat hoort er gewoon bij.”