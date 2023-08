Amerikanen leven massaal op de pof: creditcard-schuld inmiddels meer dan een biljoen

Dit blijkt uit cijfers van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de uitstaande schuld van het plastic betaalmiddel met 4,6 procent. De totale schuld die huishoudens in de VS hebben bedraagt inmiddels dik 17 biljoen. Dat is gemiddeld ruim een ton per huishouden.

Stijgende rente

Financieel experts waarschuwen dat de oplopende creditcard schuld samenvalt met stijgende rentetarieven. Daardoor kunnen huishoudens in de knel komen. De rente die gemiddeld over een creditcard schuld moet worden betaald ligt boven de 20 procent.

Er zijn meer verontrustende signalen. Bank of America meldde dinsdag dat het aantal klanten dat bankrekeningen voor pensioensparen noodgedwongen beëindigt vanwege financiële problemen in het tweede kwartaal met 36 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Inflatiedoel

De VS hebben de voorbije jaren te kampen gehad met flinke prijsstijgingen. De inflatie is inmiddels gedaald tot circa drie procent. De Fed streeft naar een inflatiedoel van twee procent en kondigde maandag aan dat meer rentestijgingen daarom waarschijnlijk zijn.