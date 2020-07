Zij begonnen midden in de coronacrisis een eigen bedrijf

De coronatijd heeft Viamama-oprichtster Marjolein Maas (r.) de rust gegeven om het goed aan te pakken. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Het opzetten van een centrum voor vrouwenzorg was al jarenlang een droom van verloskundige Marjolein Maas. Afgelopen december kwam er een geschikt pand vrij in haar woonplaats Son en besloot ze de stap te wagen. Niet wetende dat corona drie maanden later alles in een ander licht zou zetten.