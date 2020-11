Handelshuis Acomo slaat slag met leverancier biologische ingrediënten

De Canadese multinational SunOpta kent meerdere onderdelen, Tradin en The Organic Corporation. De aankoop van Tradin, dat in Amsterdam zijn hoofdkantoor houdt en in mede-oprichter Gerard Versteegh zijn directeur heeft, zal volgens het Rotterdamse handelshuis voor een ’significante’ verhoging, €30 miljoen van het bedrijfsresultaat, gaan zorgen en ook het nettoresultaat helpen verbeteren.

Bekijk ook: Coronacrisis voedt vraag naar gezond

Volgens topman Allard Goldschmeding zal Acomo met deze overname ’een wereldwijde koploper’ worden in biologische, niet via de beurs verhandelde voedingsgrondstoffen. Het concern keek al langer uit naar een overname maar wilde daarvoor niet de hoofdprijs voor betalen. De overname viel goed bij beleggers, het aandeel schoot direct omhoog.

Tradin verwacht in 2020 een omzet te boeken van meer dan €450 miljoen.

Bekijk ook: Acomo doet goede zaken in coronatijd

Dit bedrijf werkt in meer dan 100 landen met zijn gedroogde producten, fruit, cacao, oliën, koffie en sappen. De omzet komt voor ruim de helft uit Noord-Amerika en voor circa 40% uit Europa.

Voor aandeelhouders van Acomo, dat ook handelt in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten, is Tradin interessant vanwege de hoge kasstroom. De winst per aandeel zou met 30 tot 40% kunnen toenemen, meldt het in Rotterdam gevestigde handelshuis dinsdag.