'Voorzichtige openingswinst voor AEX'

Supermarktconcern Ahold Delhaize had in het tweede kwartaal last van stakingen in de Verenigde Staten. Desondanks wist het moederbedrijf van Albert Heijn zijn omzet op te voeren. Het bedrijf voorziet in de tweede helft van het jaar geen significante impact van de stakingen meer.

ABN AMRO boekte in het tweede kwartaal iets meer winst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De rente-baten gingen ondanks de lage rente licht omhoog. Wel heeft de bank een voorziening moeten nemen van 114 miljoen euro in verband met een herstelprogramma om beter onderzoek te doen naar zijn klanten bij het onderdeel Retail Banking.

Corbion

Ook Corbion kwam met een handelsbericht. Het speciaalchemiebedrijf is minder positief over de omzetgroei die het dit jaar op eigen kracht verwacht te realiseren. Het bedrijf gaat nu uit van een autonome omzetgroei die aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 3 procent tot 6 procent zal uitkomen. Scheidend topman Tjerk de Ruiter sprak in een toelichting van gemengde resultaten bij de divisie Ingredients Solutions.

IT-bedrijf Ctac en raambekleder Hunter Douglas openden eveneens de boeken. Fietsenmaker Accell liet weten zijn verlieslatende Amerikaanse activiteiten van de hand te doen.

DSM

DSM staat eveneens in de schijnwerpers. Persbureau Bloomberg meldde dat het Amerikaanse chemieconcern DuPont overweegt zijn voeding- en biowetenschappendivisie in de etalage te zetten. Naast verkoop wordt gekeken naar verzelfstandiging of een speciaal soort fusie met een ander bedrijf. Voor die laatste optie zou onder meer speciaalchemiebedrijf DSM een mogelijkheid zijn, naast bedrijven als International Flavors & Fragrances, Kerry Group en Givaudan.

De Europese beurzen sloten dinsdag opnieuw lager. De AEX-index daalde 0,7 procent tot 537,28 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 808,91 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,8 procent. Wall Street krabbelde op na de forse verliesbeurt op maandag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 25.029,52 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent.

De euro was 1,1202 dollar waard, tegen 1,1198 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie stond vlak op 53,62 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 58,91 dollar per vat.