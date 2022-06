Jongere wordt liefst ambtenaar, ook Shell populair

Dat meldt marktonderzoeker Intelligence Group op basis van enquêtes onder 16.000 jongeren. Het Rijk staat op nummer één, gevolgd door de politie. Daarna volgen ING, Shell, KLM, Rabobank, de Belastingdienst, ASML, Google en de GGZ.

De resultaten laten volgens Intelligence Group-directeur Geert-Jan Waasdorp zien dat er veel wordt beweerd over de baanwensen van jongeren wat niet per se klopt. Zo zouden ze het liefst voor een maatschappelijk geëngageerde werkgever aan de slag gaan, of een vernieuwde scale-up. Toch staan vooral gevestigde namen en een grote speler in de fossiele industrie bovenaan.

Onlangs klonk dezelfde kritiek bij Randstad. Topvrouw voor de Nederlandse divisie Dominique Hermans zei na een kwartaalupdate dat jongeren helemaal geen prioriteit blijken te geven aan een hoger maatschappelijk doel van hun werkgever. De werksfeer en arbeidsvoorwaarden zijn volgens haar belangrijker bij het kiezen van een baan.

Wervingsstrategie

Volgens marktonderzoekers van Intelligence Group zit het verschil ook in de wervingsstrategie van de al langer bestaande werkgevers. Bedrijven als ING en Rabobank proberen al op de campus en met stages een goede indruk te maken als werkgever. Start-ups en scale-ups, jonge bedrijven die na succes verder groeien, benaderen mogelijke werknemers liever direct via bijvoorbeeld de zakelijke netwerksite LinkedIn. Daarbij richten ze zich vooral op IT’ers. Daardoor hebben ze een minder sterk ’merk’ als werkgever.

Intelligence Group wijst er verder op dat zorgorganisaties relatief populair zijn bij jongeren. Zo staat de GGZ zelfs op plaats tien in de ranglijst. Maar het grote probleem zou hier zijn dat veel werknemers in deze sector binnen enkele jaren de sector weer verlaten.