Financiële sector maakt prachtige winst, maar loon loopt achter ’Geen cent erbij’, wie geeft er nog om de bankier?

Door Ruben Eg en Joost Spijker Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - In de financiële sector groeit de frustratie over het al jaren uitblijven van serieuze loonsverhogingen. Volgens vakbonden wordt er met verbazing gekeken hoe banken en verzekeraars prachtige winstcijfers presenteren, terwijl er bij cao-onderhandelingen alleen maar op de rem wordt getrapt. „Het lijkt wel of ze denken dat mensen hier alles maar slikken.” Banken wijzen naar de problemen met de lage rente, die naast spaarders ook de bank flink pijn doet.