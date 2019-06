Wall Street begint dag met winst

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de handel begonnen, na de bescheiden minnen van een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft voor een groot deel uitgaan naar de Amerikaans-Chinese handelsvete. Verder gingen de olieprijzen stevig omhoog door incidenten met olietankers in de Golf van Oman.