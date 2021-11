Premium Het beste van De Telegraaf

WOZ-bureaus bundelen krachten tegen gemeenten: ’Rechtsbescherming in de knel’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

In uiterste noodzaak is een taxatie nodig om de gemeentelijke schatting te bestrijden. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Flink wat gemeenten, waaronder Wassenaar en Overbetuwe, keren zich openlijk tegen bureaus die huiseigenaren bijstaan in hun bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Die houding is zeker in het licht van de toeslagenaffaire kwalijk, vinden deze WOZ-bureaus. Zij verenigen zich in een nieuwe brancheorganisatie om sterker te staan tegenover de overheid.