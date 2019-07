Euronext groeit door overname Oslo Børs

Amsterdam - Beursuitbater Euronext heeft in het tweede kwartaal meer omzet in de boeken gezet. Dat had het bedrijf, dat onder meer de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon omvat, te danken aan de overname van Oslo Børs. De overname van de Noorse branchegenoot werd in juni afgerond en het bedrijf telt sinds half juni mee in de cijfers van Euronext.