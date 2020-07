’Iets hogere hypotheek bij studieschuld’

Het Nibud adviseert om de factor waarmee een studieschuld meeweegt te verlagen, zo staat in een rapport dat de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Deze factor is door de hypotheekverstrekkers onderling vastgesteld en is al zes jaar hetzelfde, ondanks de enorme daling van de hypotheekrente.

Volgens het advies kan een ex-student bij een studieschuld van €10.000 ongeveer €3000 meer hypotheek krijgen dan nu. Deze verlaging leidt volgens het Nibud niet tot overkreditering. Volgens het Nibud is registratie bij het BKR van de studieschuld niet nodig. Het instituut vindt het voldoende dat de geldverstrekker of hypotheekadviseur desgewenst met medewerking van de hypotheekaanvrager de gegevens kan ontvangen.