Profiel: Thomas Ingenlath (58) wil met Polestar op de beurs Tesla afsnijden

Gridstraf voor Charles Leclerc in Canada

Ferrari heeft in de aanloop naar het Grand Prix-weekeinde in Canada bekendgemaakt dat de motor, die Charles Leclerc vorige week gebruikte in Baku, niet meer te repareren is. Ook werd bekend dat de Monegask in Montreal de beschikking krijgt over nog minstens één nieuw motoronderdeel, hetgeen hem een ...