KPN en Arcelor zakken op rustige beurs

De AEX stond om tien uur 0,1% lager op 568,7 punten. De AMX steeg 0,3% naar 825,9 punten.

Elders in Europa deden beleggers het eveneens rustig aan. De Duitse DAX won 0,2% en de Franse CAC 40 stond onveranderd.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters, na de plussen van 1,3% tot 1,7% op donderdag.

In Azië wonnen de meeste beurzen vanochtend terrein. De Japanse Nikkei-index sloot 0,5% hoger. Het nieuws van donderdag dat de VS en China in oktober zullen overleggen over hun handelsconflict, bleef steun bieden.

De onverwachte daling van de Duitse industriële productie in juli drukte licht op het sentiment in Europa. Beleggers keken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat om half drie naar buiten komt. Dit geeft inzicht in de stand van de economie en verschaft meer duidelijkheid of de centrale bank de rente dit jaar verder gaat verlagen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde KPN met een verlies van 1,8% onderaan. Het telecombedrijf wil Dominique Leroy, die nu branchegenoot Proximus leidt, aanstellen als nieuwe bestuursvoorzitter. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen begrijpt de negatieve reactie van beleggers niet. „Ik zie geen enkel bezwaar. Dat ze geen internationale fusie nastreeft, is alleen maar goed. Mogelijk grijpen beleggers het nieuws aan om winst te nemen, want de koersdoelen liggen veelal niet veel hoger dan de huidige koers.”

Staalproducent ArcelorMittal volgde met een neergang van 1,5%.

Informatieleverancier Wolters Kluwer en verzekeraar ASR waren met plussen van 0,9% koplopers.

Midkapper TomTom won 2,5%, in reactie op de bereikte deal om zijn navigatie te integreren met het Microsoft Connected Vehicle Platform. Via die clouddienst Microsofts Azure kan de data van voertuigen worden gebruikt om producten en diensten te verbeteren en op het terrein van autonoom rijden.

SBM Offshore leverde 0,5% in. De maritiem oliedienstverlener gaat een langdurige leveringsovereenkomst aan met het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil, voor mogelijke toekomstige orders voor productie- en opslagschepen.

Curetis zakte na de terugval van gisteren nog eens 6%, waarmee de winst van woensdag grotendeels verloren is gegaan. De ontwikkelaar van testen waarmee snel te achterhalen is welke bacterie verantwoordelijk is voor een infectie, kondigde toen een samengaan met een Amerikaanse branchegenoot aan.

