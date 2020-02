Vopak koopt aandelen in na winststijging

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) bedroeg vorig jaar 830 miljoen euro tegen ruim 734 miljoen euro een jaar eerder. De omzet was stabiel op 1,25 miljard euro. Op nettobasis verscheen een bedrag van bijna 358 miljoen euro. Dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vopak verklaarde dat de hogere winst is te danken aan goede financiële prestaties, positieve wisselkoerseffecten en de impact van boekhoudregels onder IFRS 16. Daarnaast werkt Vopak aan een kostenbesparingsprogramma.

"Bezettingsgraad moet omhoog om financiële jubelcijfers te herhalen"

Dit vindt DFT-verslaggever Edwin van der Schoot:

„Vopak heeft de afgelopen drie jaar veel olieterminals verkocht, en er gas- en chemieopslag voor teruggekocht. Ook wil het bedrijf de komende elf maanden nog eens een half miljard in nieuwbouw en overnames steken. Maar als Vopak de financiële jubelcijfers van het laatste kwartaal wil herhalen, moet de bezettingsgraad wel echt omhoog. In de herfst stond namelijk bijna een vijfde van de tanks leeg.”

De bezettingsgraad van de opslagtanks lag vorig jaar op 84 procent tegen 86 procent een jaar eerder. Die lagere bezetting had te maken met moeilijkere marktomstandigheden bij olieterminals en de voorbereidingen voor de nieuwe regels rond uitstoot van zwavel door rederijen die per 1 januari ingingen.

Het aandeleninkoopprogramma begint op 13 februari en moet dit jaar worden afgerond. Die aandeleninkoop volgt op de verkoop van terminals in Algeciras, Amsterdam en Hamburg van Vopak die eind januari werd afgerond. Het dividend wordt met 5 procent verhoogd tot 1,15 euro per aandeel.

Analisten van KBC Securities noemen de resultaten over het algemeen goed zijn.