MKB-voorman: ‘Pas in 2024 hersteld van deze crisis’

Entertainment

Amsterdammer (22) opgepakt om filmpje Mocro Maffia-acteurs

Een 22-jarige Amsterdammer is opgepakt in verband met het filmpje dat woensdagochtend rondging op social media. In het filmpje vragen Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud een minderjarige jongen zijn geslachtsdeel te tonen.