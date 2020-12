Alliance Gastronomique ambitieus

Dat is opmerkelijk want meestal betreft de uitbreiding maar een paar restaurants. Het betreft de restaurants Alma (Oisterwijk) van Wouter van Laarhoven, Brut172 (Reijmerstok) van oudgediende Hans van Wolde, Joann (Enschede) van Emiel Kwekkeboom, De Bloemenbeek (De Lutte) van Raymond Strikker en Tilia (Etten-Leur) van Carlo Chantrel en Mariëlle Vink.

Gerard Wollerich

„Het aantal restaurants in de Alliance komt hiermee op 45 leden. Ik ben er trots op om in dit moeilijke jaar vijf nieuwe restaurants te mogen verwelkomen”, sprak voorzitter Gerard Wollerich namens het bestuur. In verband met covid-19 zijn de nieuwe leden niet zoals gebruikelijk tijdens de laatste ledenvergadering van het jaar geïnaugureerd.

Raymond Strikker

Hans van Wolde die met zijn nieuwe Brut172 een gooi doet naar drie Michelinsterren, wil in 2021 helemaal losgaan. „De deur wordt geopend en je stapt een andere wereld binnen. Een wereld waar smaak, geur, beeld en geluid om voorrang vechten, die verrast, overdondert en overrompelt. Waar je met iedere hap of slok dichterbij de kern komt van wie je zelf bent.” Van Wolde gaat echter eerst naar Bonaire om wat „vitamines” op te doen.

Raymond Strikker van De Bloemenbeek (*) verraste afgelopen zomer in de lommerrijke tuinen met fraaie terrassen met bijzondere wijnen. Inmiddels wordt ook de Cuvee Bloemenbeek geschonken, uit eigen pluk in samenwerking met het op de stuwwal gelegen wijnlandgoed De Hakenberg.