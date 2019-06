’Stoppen met druk op medicijnprijs’

De Jong hekelt dat overheid en zorgverzekeraars blijven sturen op lagere prijzen.

De Jong doelt daarbij onder meer op een poging van minister Bruins om 300 miljoen per jaar te besparen door maximumprijzen te verlagen. Hij ziet een keerzijde van die bespaarzucht.

„Medicijnen zijn hier al zo goedkoop, dat dat fabrikanten soms al besluiten ze hier van de markt te halen.” Volgens De Jong worden veel geneesmiddelen maar in één fabriek in China of India gemaakt.

Achterin de rij

„Ieder land krijgt dan z’n eigen doosjes. Als er dan een tekort is bij die producent, wordt eerst voor die andere landen geproduceerd en staat Nederland achterin de rij.”

Onlangs voerden tientallen lokale apothekers actie tegen agressie aan de balie, die vooral komt door geneesmiddelentekorten.

De Jong vindt dat mede hierom zorgverzekeraars meerdere merken medicijnen moeten gaan vergoeden om de oplopende tekorten tegen te gaan.

Via het zogenoemde preferentiebeleid vergoeden zorgverzekeraars maar één voorkeursmerk van een medicijn, doorgaans het goedkoopste middel. Dit gebeurt om geneesmiddelenkosten te drukken. Daar wil de apothekersbaas vanaf.

„Als één producent wordt geselecteerd, zal er geen achtervang zijn bij andere bedrijven. We kunnen beter twee of drie merken aanwijzen. Zoveel extra kost dit niet bij doosjes van 80 cent. Ook scheelt dit agressie in apotheken omdat patiënten dan minder van doosje hoeven wisselen.”