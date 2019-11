’Oudere werklozen nog moeilijker aan de slag’

Het aantal 57-plussers dat in een nieuwe baan werd geplaatst, daalde afgelopen jaar naar 47%. Dat blijkt uit onderzoek van Oval, een brancheorganisatie van dienstverleners op het gebied van loopbaanbegeleiding. Een jaar eerder kon nog 52% van de senioren weer aan de slag worden geholpen.

Oval analyseerde 3000 outplacementtrajecten in alle leeftijdsgroepen. In totaal werd 73% succesvol afgerond. In voorgaande jaren lag dit nog rond 70%, aldus Oval. Volgens de organisatie kunnen de cijfers bij 57-plussers worden opgekrikt als werkgevers er meer aandacht en geld in zouden steken.

Volgens OVAL ligt een van de mogelijke oorzaken dat ouderen achterblijven in het stereotype beeld dat ze minder productief en flexibel zijn dan jongeren. „Een onterecht beeld”, zegt Oval-directeur Petra van de Goorbergh. „Maar zelfs als ouderen de salariseisen naar beneden bijstellen, zorgt dat niet voor een grotere kans op hervatting van werk”.

Lager opgeleid

Van de Goorberg zegt dat ook meer aandacht zou moeten komen voor outplacement van lager opgeleide werknemers. „Slechts 21% van alle outplacementtrajecten is ingezet voor werknemers zonder minimaal een mbo niveau. Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief vaker en langduriger werkloos, mogelijk als gevolg van de toenemende technologische ontwikkelingen. Juist de onderkant van de arbeidsmarkt heeft een groot belang bij een goed outplacement- of loopbaantraject.”