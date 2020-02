Boeren krijgen half miljard stikstofgeld

FDF heeft onder druk van het Landbouw Collectief het vandaag geplande trekkerprotest afgeblazen. Ⓒ ANP

Den Haag - Het kabinet stelt boeren ruim een half miljard beschikbaar voor stikstofplannen, melden ingewijden. Landbouwminister Carola Schouten en premier Rutte bespreken woensdag in het Catshuis hun voorstellen met de dertien landbouworganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief. De kans is klein dat de partijen met een stikstofakkoord uit het overleg komen.