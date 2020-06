Grandeur in Hotel De L’Europe

Het interieur van de lobby, privé-eventkamers, restaurants en bar werd geheel gerestyled. De gasten konden afgelopen week voor het eerst sinds 1 juni zien hoe de restaurants van het hotel onder leiding van Bas van Kranen – Bord'Eau (*), brasserie Marie, Freddy's Bar en de in 't Huys gelegen net geopende trattoria Graziella – eruitzien.

Ontwerpers Dax Roll en Joyce Urbanus.

De Amsterdamse ontwerpstudio Nicemakers van Joyce en Dax Roll is verantwoordelijk voor het interieurontwerp van de gehele begane grond. Zij kozen voor rijke materialen, warme kleuren en combineerden unieke objecten met antieke en zelf ontworpen meubels. „Het ontwerp brengt internationale historische grandeur samen met tijdloze stijl en verfijnde elegantie binnen de wereld van original Amsterdam luxury”, vatten zij de metamorfose samen.

Klassieke stijl overheerst.

Hoteldirecteur Edward Leenders is blij: „We zijn heel erg trots. Het resultaat van het interieur is warm, verfijnd, intiem en is een weerspiegeling van de grandeur van de rijke geschiedenis van ons hotel.” De Amsterdamse ontwerpstudio Nicemakers wilden het van oudsher karakteristieke luxe gevoel van De L'Europe vangen in een eigentijds klassiek interieur en tegelijkertijd de bestaande iconische grandeur in ere houden.

Inkijkje in de bibliotheek.

Ze creëerden een plek waar gasten en bezoekers zich welkom voelen en de rijke geschiedenis voelbaar aanwezig is.Een belangrijk uitgangspunt was het nog meer openstellen van het karakteristieke gebouw door nieuwe ruimtes en partners te betrekken bij het hotel. Zo zijn in de nieuwe hotelvleugel 't Huys boekhandel Mendo, bloemisterij The Wunderkammer en Skins Spa te vinden. Het vergroot de levendigheid.

De ronde vormen, zachte lijnen en gelaagdheid in het nieuwe interieur van De L'Europe geven haar een vriendelijke en uitnodigende uitstraling. Van mooie doorkijken die uitnodigen om van de ene naar de andere ruimte te lopen tot de authentieke 17e-eeuwse kunst gecombineerd met eigentijdse meubels en natuurlijke rijke materialen. Wie het hotel betreedt zal niet snel uitgekeken raken. Nicemakers heeft elke ruimte een eigen karakter weten te geven door zich grondig te verdiepen in de verschillende bestemmingen van de ruimtes. Veel materialen en elementen die al aanwezig waren zijn in ere hersteld of hergebruikt. Deze combineerde zij met speciaal voor De L'Europe ontworpen unieke meubels, stoffen van gerenommeerde internationale stoffenhuizen en antieke vondsten die opnieuw gestoffeerd en gerestaureerd werden. De verschillende interieurs samen vormen een warm geheel waar gasten en bezoekers zich thuis voelen.

De geschiedenis van het hotel De L'Europe Amsterdam gaat terug tot 1896. Ooit gebouwd op de restanten van de oude stadswal heeft het hotel zich ontwikkeld van exclusief hotel in het centrum van de stad tot volgens Leenders „een beschermer van Amsterdamse cultuur en stijl”. De L'Europe, in handen van bierconcern Heineken of eigenlijk de familie Heineken, biedt de gasten 111 kamers en suites. In het souterrain is een luxe spa.