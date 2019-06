Beter Bed bekijkt opties Matratzen Concord

Uden - Beter Bed gaat de opties tegen het licht houden voor Matratzen Concord. Daarbij stapt de beddenverkoper mogelijk geheel of gedeeltelijk uit zijn Duitse dochterbedrijf, die in zwaar weer zit. Volgens Beter Bed duurt het herstel langer dan verwacht, wat zorgt voor liquiditeitsproblemen bij de onderneming. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf praat daar momenteel over met zijn banken.