Air France en Transavia lokken piloten met bonussen

In totaal gaat het om vijfhonderd tot zeshonderd aan te nemen piloten, meldt een woordvoerder van Air France aan persbureau Bloomberg. Daarnaast wil Air France piloten van Boeing 777- en Airbus A320-toestellen vakantiedagen uitbetaald krijgen geven wanneer zij deze in die periode niet opnemen. Dit gaat tot een maximum van zeven dagen, aldus een woordvoerder van Air France.

Capaciteit

Air France meldde vorige maand al te verwachten dat de capaciteit in de tweede helft van 2023 zal uitkomen op 95 procent van dat van voor de pandemie. Het afgelopen jaar hadden luchtvaartmaatschappijen juist nog moeite om hun diensten verder uit te breiden. Dat kwam met name door personeelstekorten en stakingen op luchthavens als Schiphol en Heathrow. Daardoor werden meermaals vluchten geschrapt.

Voor KLM geldt de regeling vooralsnog niet. De relatie is tot het nulpunt gedaald sinds KLM een deel van de winstdeling over voorgaand jaar in wilde houden. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers dreigde daarop met de rechter. Woensdag meldde de VNV dat de zaak niet doorgaat. Maar ook bij KLM is sprake van een pilotentekort. Een paar weken geleden meldde de vakbond dat KLM daardoor de dienstregeling voor de zomer in gevaar kan komen. De directie en de vliegers liggen overhoop over de opleiding van nieuwe piloten, zo meldde de VNV zondag aan leden.