Column: Hoogtevrees op de beurs?

Wie is er de vorige week niet herinnerd aan de beurscrashes van 1987 en 1927? Maar, laten we ook het barsten van de internetbubbel niet vergeten. Het grote verschil met die laatste en nu is dat de bedrijven uit de NASDAQ toen bulkten van de schulden en nu van de cash.

Vet niet van de soep

Uiteindelijk zal de beurs wel een tik krijgen, maar momenteel lijkt daar economisch weinig reden toe. Een opeens sterk oplopende inflatie met grotere rentestappen dan eerder aangekondigd door de centrale banken zouden een einde kunnen maken aan deze stierenmarkt. Maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Het vet is nog niet van de soep. Yellen heeft aangegeven nog één renteverhoging te willen doorvoeren dit jaar. Welk beleid daarna gevoerd zal worden staat nog in de sterren geschreven. Begin november wordt namelijk bekend wie het stokje van mevrouw Yellen als voorzitter van de Fed zal overnemen, want de kans dat zij zelf zal worden herbenoemd voor een tweede termijn lijkt klein. Waarschijnlijk, zal er door Trump een ‘havik’ worden aangesteld. Dat is iemand die een meer stringent rentebeleid voorstaat, een pad dat Trump eveneens graag wil bewandelen.

Er is, hoe vreemd het misschien ook moge klinken met al die hoogste punten ooit, nog steeds geen sprake van euforie. Er staat alleen al in ons land meer geld dan ooit langs de zijlijn. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Dit is niet het klimaat waarin een beurs instort. Meestal eindigt een bullmarket met een laatste, heel sterke, fase met oplopende koersen. Er is nog steeds geen sprake van dat we op de beurzen in die overdrijvingsfase zijn aanbeland.

Gemiddelde winsten

Laat ik er nog eens een aardig detail bijhalen. De veelgebruikte ratio CAPE staat inderdaad historisch hoog. Deze Cyclically Adjusted Price to Earnings ratio, die is ontwikkeld door Robert Shiller, vindt gretig aftrek onder pessimisten. Maar het betreft hier de winsten over de afgelopen tien jaar. Binnenkort vallen daar de zeer lage winsten van het begin van de kredietcrisis uit weg. Als gevolg daarvan schieten de gemiddelde winsten omhoog en zakt de CAPE. Daar hebben we direct het voornaamste punt van kritiek op deze ratio te pakken. De ontzettend lage winsten uit het begin van de crisis hebben de gemiddelde winst over de afgelopen tien jaar fors beïnvloed.

Natuurlijk valt het niet te ontkennen dat de koersen aan de hoge kant zijn. Maar te hoog? De huidige bullmarkt is dan wel lang in duur, maar niet zo spectaculair gemeten in procentuele winst. Andere bullmarkten behaalden in kortere tijd een veel hogere procentuele winst. Er zaten de afgelopen 8,5 jaar weinig uitschieters tussen. Daar bovenop zijn er voldoende aandelen te vinden die helemaal niet zo duur zijn.

Dreigen

Dit alles gezegd hebbende, maak ik mij dan ook niet zo druk om Steven Mnuchin, minister van Financiën onder Trump, die ook al verwacht dat de aandelenkoersen een flinke tik kunnen krijgen. Hij ziet het eventueel stranden van de belastingplannen van Trump daar als oorzaak voor. Volgens mij doen regeringsleiders er goed aan zich te onthouden van opmerkingen over de hoogte van beurskoersen. Ze suggereren er namelijk mee dat zij weten wanneer deze (te) hoog of (te) laag zijn, terwijl dat natuurlijk niet zo is.

Het is nu wel duidelijk waarom hij minister is geworden onder Trump. Ze zijn namelijk uit hetzelfde hout gesneden. Hun gereedschapskist om het Congres in hun richting te bewegen raakt namelijk langzaamaan leeg en daardoor worden er blijkbaar rare sprongen gemaakt. De eerste stap lijkt gezet nu de Amerikaanse Senaat vorige week akkoord is gegaan met de begroting voor het fiscale jaar 2018. Het huidige fiscale jaar zal afgesloten worden met een begrotingstekort van 666 miljard dollar, een stijging van 80 miljard dollar ten opzichte van 2016.

Niet gek laten maken

Met het bovenstaande in het achterhoofd is het niet zo verwonderlijk dat de markt er al lang van uitgaat dat de belastinghervormingen niet zo maar zullen worden doorgevoerd. De redenen van de Trump-rally van vorig jaar zijn niet voor niets uit de aandelenkoersen verdwenen. Ziet Trump kans z’n plannen wel een keer redelijk ongeschonden door het Congres te loodsen, dan zouden de beurzen kunnen stijgen. Verkopen uit hoogtevrees is net zoiets als instappen uit angst de boot te missen. Beleggers doen er goed aan zich door al die doemdenkers niet gek te laten maken, hun huiswerk te doen en standvastig de eigen beleggingsdoelstellingen in de gaten te houden.