’Rem op kunstmatige intelligentie zinloos’

„De beroemde wetenschapper Stephen Hawking heeft ooit gezegd dat kunstmatige intelligentie ofwel het beste, of het slechtste zal zijn dat ons als mensheid ooit kan overkomen. Ik denk dat de markt ervoor zal zorgen dat het niet uit de hand zal lopen, ik ben daarin een optimist. Ik heb vertrouwen dat de markt hier goed over nadenkt en hier verstandig mee omgaat.”

De ondertekenaars van de brief, waaronder Tesla-topman Elon Musk en tal van wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie, pleiten voor een tijdelijke pauze om ervoor te kunnen zorgen dat goed toezicht en regels in stelling kunnen worden gebracht, voordat computers zo slim worden dat mensen ze niet meer onder controle kunnen houden. Met name de prestaties die het taalmodel GPT-4 laat zien en de verwachte kracht van de komende opvolger GPT-5, baren de wetenschappers zorgen.

Al lang regelgeving

Volgens Van Dijk wordt er al lang hard gewerkt aan regelgeving. „Vergeet niet dat er naast de AI-directive die in de maak is en moet resulteren in nieuwe wetgeving, allerlei regelgeving is waarmee we kunnen handhaven en alle bestaande regels, inclusief ethische normen ook voor kunstmatige intelligentie gelden”, zegt ze.

De RDI zelf ziet toe op de inzet van kunstmatige intelligentie rond de Nederlandse telecominfrastructuur en energievoorziening, waar kunstmatige intelligentie onder andere wordt gebruikt voor het identificeren van klanten.