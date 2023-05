Premium Het beste van De Telegraaf

Verbolgen Sanderink ziet tijdelijk bestuur Centric bedrijfsonderdeel verkopen

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

De 74-jarige zakenman Gerard Sanderink Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Centric heeft het bedrijfsonderdeel dat zich richt op software voor personeelszaken en salarisadministratie verkocht aan een concurrent. Centric is een van de ondernemingen van zakenman Gerard Sanderink maar hij zwaait daar al ruim een half jaar niet meer met de scepter. Dat doet een bestuur dat door de Ondernemingskamer is aangesteld en wordt geleid door de ervaren Peter Wakkie. „Mijn bedrijf Centric is van mij gestolen”, laat een verbolgen Sanderink De Telegraaf weten. „Dat is tegen de fundamentele rechten van de mens.”