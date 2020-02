FrieslandCampina ziet winst stijgen

De winst van FrieslandCampina steeg in 2019 met 36,9% tot €278 miljoen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op €432 miljoen, 26,3% hoger dan in 2018. Zonder de verkoop van van bedrijven steeg het bedrijfsresultaat 7%.

FrieslandCampina boekte deze resultaten, terwijl de omzet met 2,2% daalde tot €11,3 miljard als gevolg van de lagere melkaanvoer. De omzet van merkproducten en kaas groeide wel met respectievelijk 5,4% en 8,8%.

Volgens topman Hein Schumacher van FrieslandCampina laten de resultaten zien dat de zuivelreus een goede keuze heeft gemaakt door in 2018 de organisatie efficiënter te maken, de investeringen in in consumentenmerken te verhogen en te stoppen met niet winstgevende huismerken..

„Door leiderschap te nemen met duurzaamheid en innovatie hebben we onze marktpositie wereldwijd weten te verbeteren”, zegt Schumacher. „De transformatie van de onderneming die we in 2018 gestart zijn, heeft ons in staat gesteld om marktgerichter te werken en beschikbare middelen effectiever in te zetten.”

Dat FrieslandCampina het roer drastisch heeft omgegooid, hebben niet alle melkveehouders het zuivelbedrijf in dank afgenomen. De coöperatie verloor in 2019 een recordaantal melkveebedrijven als lid. Eind vorig jaar waren er nog 11.476 bedrijven lid. Dat waren er een jaar eerder nog 12.104. Veel bedrijven zijn overgestapt naar Royal A-ware die erg actief melkveehouders heeft benaderd.

De ontwikkelingen voor dit jaar zijn nog onzeker. De groei en de winstgevendheid in de thuismarkten Nederland, Duitsland en België staan momenteel onder druk.