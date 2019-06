Makelaars Amsterdam slaan alarm om erfpacht

Jerry Wijnen: „Wij denken dat de afdeling die bezig is met de behandeling van de aanvragen het erg druk heeft. Er is te weinig personeel.” Ⓒ FOTO RICHARD MOUW

Amsterdam - Alle 110.000 Amsterdamse huizenbezitters op erfpacht moeten nog dit jaar een aanvraag indienen om te kunnen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Die oproep doet Jerry Wijnen, sinds begin dit jaar voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam. Het is voor het eerst dat de makelaars zich mengen in de erfpachtdiscussie. „Niets doen is geen optie”, zegt hij.