ABN Amro pakt na 65 jaar de koffers op Schiphol

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Na precies 65 jaar is ABN Amro met stille trom vertrokken op Schiphol. De bank heeft met de jaarwisseling het iconische bankkantoor op Financial Plaza en de geldwisselkantoren voor en achter de douane verlaten. Daarmee is ook de stekker uit de service om buitenlandse valuta te storten en op te nemen op Schiphol.