Column: kortzichtige blik op markt garantie voor ellende

Door Ken Fisher Kopieer naar clipboard

Ken Fisher: ’Als we aannemen dat er een rally in het vooruitzicht ligt, wat ik trouwens momenteel denk, keldert het waardesegment.’ Ⓒ ANP / HH

Waarde of groei? Bullish of bearish? Eigenlijk stellen we hier twee keer exact dezelfde vraag. Sinds de aandelenkoersen in januari wereldwijd piekten, zijn groei-aandelen dubbel zo hard gekelderd als de bredere markt, terwijl waarde-aandelen nauwelijks van hun plaats kwamen. Wat speelt er?