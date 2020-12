Column: bonbonje in de cacaomarkt

De cacaomarkt beleeft een meltdown. Ⓒ ANP/HH

Vergeleken met andere grondstofmarkten is de dynamiek in de cacaomarkt doorgaans te typeren als kalm. Eigenlijk is de enige onruststoker in deze markt het weer. Het heeft veel invloed op de hoeveelheid geoogste bonen en de uiteindelijke kwaliteit. En zo nu en dan zorgen geopolitieke verrassingen of nieuw overheidsbeleid voor wat ophef. Maar daar blijft het vaak bij. De laatste paar weken is de onrust opgelopen.