Oud-ambassadeur in Moskou: ’Wij gaven Poetin zelf de argumenten’

In het Drentse De Schiphorst was hij te gast op horeca-havezate De Havixhorst, die bewoond werd door zijn voorouders. „Hoe konden wij denken dat we de NAVO met zo’n 1,2 miljoen vierkante kilometer konden uitbreiden en tegelijkertijd ontwapenen”, vroeg hij zich af voor het 18e-eeuwse huis. „We hebben zelf de argumenten in handen gegeven van iemand die de ambitie heeft om het oude Sovjetrijk te doen herleven. Niet bepaald briljant!”

Naast zijn echtgenote Clara geboren barones van Pallandt voegde hij eraan toe: „Grote naties denken in kilometers! Waarom komen de Amerikanen anders in actie? In de internationale wereld krijg je geen millimeter cadeau.”

Logeerplek

Hijzelf deed met zijn echtgenote een logeerplek cadeau aan twee zeldzame paarden uit Oekraïne, bij hun nabij gelegen eigen monumentale 18de-eeuwse huis Voorwijk. Daar introduceerden zij in 1979 het eerste stamboek in ons land van het in horecakeukens geliefde runderras Blonde d’Aquitaine. De lichtharige dieren zijn nu op meer plaatsen te zien.

Chris Wijland en Fleur Holterman en Richard Korteland, burgemeester van Meppel. Ⓒ Foto De Telegraaf

Ooievaars klepperden op hun nest terwijl de baron Havixhorst-uitbaters Jos en Karin Wijland toesprak: „Jullie zijn erin geslaagd om keurig, op oud-feodale wijze, deze onderneming over te brengen op de volgende generatie.” Want beiden vierden niet alleen het 40-jarig bestaan van hun horecabedrijf maar ook de overdracht aan hun zoon Chris Wijland en zijn partner Fleur Holterman.

„Ik wilde vroeger van alles worden”, vertelde Chris de genodigden die deze overdracht op het voorplein kwamen meebeleven in de geur van een smeulende vuurkorf. „Eerst koning. Toen dierenarts en daarna wild life-beheerder in Afrika. Ik wilde zeker niet het bedrijf van mijn vader overnemen. Maar wijsheid groeit met de jaren. Nu vragen mensen wat wij straks anders gaan doen en dan reageer ik: ’Niet te veel’.”

Richard Korteland, burgemeester van Meppel waar De Schiphorst onder valt, sprak de gasten toe over de restauratie van de havezate door vader Wijland. „Jouw liefde voor deze plek is voelbaar”, richtte hij zich tot Jos, voor wie hij een zilveren erepenning bij zich had. „Je toonde een on-Drentse manier van ondernemen met vastberadenheid en durf.” Volgende maand is de burgemeester overigens terug op De Havixhorst, voor zijn eigen trouwerij.

Jan Vayne Ⓒ Foto De Telegraaf

Jan Vayne, ooit huispianist van de havezate, bracht een eigen variatie op de vleugel, slechts onderbroken door het slaan van de huisklok op het dak en de vogels die nog harder leken te kwetteren.

Onderling gekrakeel in meerdere gemeentes wordt tegenwoordig gladgestreken door de voormalige Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar. „Bij reorganisaties vragen ze mij om het slechte nieuws te brengen. Best laf, eigenlijk.”

Jacques Tichelaar (m.) met Henk Pater (l.) en Enrico Schoenmaker. Ⓒ Foto De Telegraaf

Hij praatte bij met het ondernemerspaar in ruste Henk Pater en Enrico Schoenmaker. Zij genieten nu van het rustige leven in hun provincie. „Wij zijn aan het Drentenieren!”, lachte Pater.