Chemicaliëndistributeur IMCD presteert boven verwachting

Het bedrijfsresultaat (ebita) kwam in het derde kwartaal uit op €59 miljoen. Bij analisten van ING lag de verwachting op €56 miljoen lag en bij die van Degroof Peterkam zelfs op €51 miljoen. Ook de nettowinst groeide met 11% eveneens sterker dan waar marktvorsers vanuit gingen.

Al met al heeft het derde kwartaal IMCD een flinke duw gegeven in de eerste negen maanden. De omzet bleef met €2,1 miljard nagenoeg stabiel, maar de chemicaliëndistributeur wist de winstmarge flink te verhogen. Daardoor steeg het operationeel bedrijfsresultaat naar €190 miljoen, 8% meer dan in de eerste drie kwartalen van 2019.

Topman Piet van der Slikke zegt dan ook erg blij te zijn met deze goede resultaten, ondanks de uitdagende marktomstandigheden door corona. Hij benadrukte dat alle regio’s waar het concern actief is, hebben bijgedragen aan de goede resultaten.

Overnames

Naast sterke operationele prestaties in het derde kwartaal, hebben we ook successen geboekt bij de verdere uitvoering van onze strategie”, zegt Van der Slikke. IMCD deed overnames in Brazilië, Finland en vooral in India. Vorige week rondde IMCD een deal af, waarbij de Rotterdammers 70% van de aandelen van de Indiase branchegenoot Signet Excipients overnam. Met die laatste deal wil IMCD zijn aanwezigheid in de zogeheten Apac-regio (Azië en Pacific) uitbreiden, een snelgroeiende regio.

Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van verdere groei van het operationele resultaat. Beleggers hebben de cijfers van de chemicaliëndistributeur met gejuich ontvangen. Het aandeel IMCD stond halverwege de woensdagochtend ruim 3% hoger.