Overnames helpen IMCD vooruit

IMCD zag de omzet in de periode januari tot en met september met 1 procent stijgen tot bijna 2,1 miljard euro. Daarbij steeg de brutowinst met 6 procent tot 485,7 miljoen euro. Het nettoresultaat voor amortisatie en eenmalige items steeg met dik 10 procent tot 130,8 miljoen euro.

Topman Piet van der Slikke rept van sterke prestaties, waarbij alle regio's bijdroegen aan de groei. Hij wijst er tevens op dat de marktomstandigheden uitdagend blijven.

Overnames

Naast sterke operationele prestaties in het derde kwartaal heeft het bedrijf volgens Van der Sikke ook successen geboekt bij de verdere uitvoering van de strategie, met overnames in Brazilië, Finland en vooral India, waar IMCD een overeenkomst sloot om 70 procent van de aandelen van Signet Excipients over te nemen. Met die laatste deal wil IMCD zijn aanwezigheid in de snelgroeiende regio vergroten.

Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van verdere groei van het operationele resultaat, ondanks de coronaproblematiek.