Apple brengt lijst met pacemakergevoelige apparaten

Het is voor wie een pacemaker heeft of een ingebouwde defibrillator sowieso opletten met alle apparaten die een elektromagnetisch veld produceren. Apple heeft nu een lijst van zijn producten opgesteld die op veilige afstand van een dergelijk medisch implantaat gehouden moeten worden. Het advies is om minimaal 15 centimeter als veilige afstand te houden, voor draadloos opladen wordt 30 centimeter als een veilige afstand gezien.

De Nederlandse Hartstichting waarschuwt al langer om met een mobiele telefoon 15 centimeter afstand te houden en het apparaat niet te bewaren in de borstzak. Want hoewel moderne pacemakers goed zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf, kunnen magneten in een apparaat de werking van een pacemaker verstoren. Als de pacemaker reageert op een magnetisch veld is dit meestal tijdelijk. „Door weg te lopen van het apparaat werkt de pacemaker direct weer normaal”, zo meldt de Hartstichting.

Wii

Ook het gebruik van huishoudelijke apparaten of computers is in principe geen probleem. Voor draagbare spelcomputers en controllers adviseert de stichting ook een afstand van 15 centimeter. Voor stereoluidspeakers van grote installaties en navigatiesystemen in de auto is 30 centimeter tot het implantaat de veilige marge.

Zeker 90 centimeter moet in acht worden genomen bij onder meer motoren met een zeer hoog vermogen en bij hoogspanningskabels. Een massagestoel, trilplaat of een Wii Balance-board zijn beter helemaal te vermijden.

Of Apple de eerste en enige producent is die met een dergelijke lijst komt is volgens een woordvoerder van de Hartstichting niet duidelijk. ,Wij baseren ons op de voorlichting en adviezen die de fabrikant van de pacemakers geven”, aldus een woordvoerder.

De Amerikaanse Hartstichting deed eerder onderzoek naar het effect van specifiek de iPhone12 Pro Max op de werking van een pacemaker. Bij elf van de veertien geteste pacemakers leverde dit problemen op.