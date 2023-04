Hypotheekrente 10 jaar vastzetten goedkoper dan 5 jaar of variabel

Dat blijkt uit het overzicht van adviesgroep Van Bruggen. Volgens de hypotheekadviseurs wijst dit erop dat geldverstrekkers verwachten dat de rente over tien jaar op hetzelfde niveau zal liggen als nu, of lager.

Wie nu een hypotheek afsluit met NHG betaalt bij 10 jaar vast gemiddeld 4,13%, en zonder NHG 4,36%. Bij een rentevaste periode van 5 jaar is dit respectievelijk 4,20% en 4,44%, bij variabel gemiddeld 4,17% en 4,68%. Al zijn daar grote verschillen: het laagste variabele rentetarief is 2,10% met NHG of 2,45% zonder. De variabele rente is sinds het begin van 2023 stevig opgelopen.

Bekijk ook: Variabele hypotheekrente bijna even hoog als tien jaar vast

Langer zekerheid

De rente voor 20 jaar vastzetten is met gemiddeld 4,30% (met NHG) of 4,84% iets duurder. Het verschil met de tarieven voor 30 jaar zekerheid (4,37% met NHG en 4,91% zonder) is dan weer miniem. Dat komt doordat banken over het algemeen een hoger tarief vragen als de rente langer wordt vastgezet, maar verzekeraars juist een lager. Rond 10 jaar vast liggen hun tarieven het dichtst bij elkaar.

Meer dan de helft van de huizenkopers kiest er op dit moment voor hun rente voor 10 jaar vast te zetten. Een jaar geleden, toen de rentes begonnen te stijgen, kozen de meesten nog voor 20 of 30 jaar vast.