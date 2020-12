KPN snelste in eerste meting 5G netwerk

De mediane snelheid die gebruikers van Ookla waarnamen bij snelheidstests kwam uit op 179 megabit per seconde (mbps). T-Mobile scoorde 140 (mbps), Vodafone 94 (mbps). In juni, voordat de 700 megahertzband voor 5G werd aangezet, was volgens Ookla de downloadsnelheid via 2G, 3G en 4G in Nederland rond de 70 megabit per seconde.

KPN en T-Mobile gebruiken voor 5G de deze zomer geveilde 700 megahertz band. Vodafone gebruikt bandbreedtes rond de 1800 megahertz die ook voor 4G worden gebruikt. Dat heeft tot gevolg dat gebruikers vaker last kunnen hebben van verstopping van het netwerk door telefoons die nog geen gebruik maken van 4G. Op de 700 megahertzband is het nog rustig, omdat er maar weinig 5G-telefoons actief zijn.

Uitrol nog bezig

De Nederlandse telecomproviders zijn op dit moment druk bezig met het uitrollen van hun 5G netwerken, waarbij KPN meldde vorig maand dat het twee derde van het land van dekking had voorzien. Vodafone en T-Mobile noemden al dekkingsgraden van boven de 90%.

De echte snelheidswinst van 5G moet vanaf 2023 komen, als ook de 3,5 gigahertz ingezet gaat worden voor de nieuwe mobieledatatechnologie. Momenteel wordt deze band nog gebruikt door afluisterschotels van Nederlandse veiligheidsdiensten.

Nog maar het begin

In principe kunnen dan met 5G snelheden van meer dan een een gigabit per seconde worden gehaald. De 700 megahertz band is vanwege zijn lagere frequentie wat trager, maar biedt dekking over een groter gebied. In de verdere toekomst moet ook de 26 gigahertzband beschikbaar komen voor 5G, wat nog veel hogere snelheden mogelijk moet maken. Bij zulke frequenties is de afstand die een telefoon van de antenne verwijderd mag zijn, echter wel een stuk kleiner.