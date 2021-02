Prijs bitcoin stort in, 16% verlies in enkele uren

Marktanalisten zien een forse verkoop door grote partijen, die veel bitcoins beheerden en winst van tafel nemen.

De eerste prijsdaling met 5% leidde snel tot een grote uitverkoop in de populaire markt van digitale munten.

Bij een andere recent veel gekochte crypto, de ether, ging maandag 20% van de prijs af. Litecoin raakte 18% waarde kwijt, Eos zakte met 15%.

Oververhit

De oorzaak van de extreme koerscorrectie is volgens handelsplatform ExoAlpha dat de recente prijsrally tot een record van bijna $60.000 veel te ver is vooruitgelopen op de ontwikkelingen in de nog jonge cryptomarkt. Recent versnelde de prijsstijging van $30.000 tot $58.000.

Platform Etoro, waar crypto’s van eigenaar wisselen, waarschuwde dit weekend al voor een scherpe prijscorrectie