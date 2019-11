Nikkei zet verliesreeks voort

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent lager de handel uit op 23.038,58 punten en bereikte het laagste niveau in drie weken tijd. Vooral de Japanse chipbedrijven werden van de hand gedaan na de recente sterke opmars. Chipmachinemaker Tokyo Electron verloor 3,4 procent en chiptester Advantest daalde 3,9 procent. Zwaargewicht SoftBank zakte 1,6 procent. Het telecom- en techinvesteringsbedrijf voert volgens Japanse media gesprekken met banken over een financieringsregeling van 2,8 miljard dollar.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,6 procent. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat een handelsdeal mogelijk naar 2020 wordt geschoven vanwege de eisen van China om meer Amerikaanse importheffingen terug te draaien. Ook is Peking niet blij met het feit dat Washington een wetsvoorstel heeft aangenomen om de mensenrechten in Hongkong te beschermen. De Kospi in Seoul leverde 1,4 procent in en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent lager.