Premium Het beste van De Telegraaf

Hypotheekrentes blijven maar laag - dit is waarom

Door Redactie Geld Kopieer naar clipboard

Wie verhuist, kan vaak ook de hypotheekrente meenemen. Maar voorwaarden verschillen sterk. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een huis kopen kan al een behoorlijke tijd met hele lage hypotheekrente. De afgelopen maanden is er weinig beweging in de rente geweest. Waarom is dat eigenlijk?