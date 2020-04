Koolmees: te vroeg voor praten over pensioenkorting

„Daar wil ik niet op vooruitlopen, uiteindelijk is de datum die belangrijk is voor pensioenfondsen 31 december van dit jaar. Dat is nog een heel lange tijd”, zegt Koolmees dinsdag.

De dekkingsgraden, die de financiële situatie weergeven, van pensioenfondsen zijn in het eerste kwart van dit jaar hard gekelderd, tientallen miljarden euro’s aan pensioenvermogen zijn verdampt. Ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, heeft bijvoorbeeld voor elke euro aan pensioenverplichtingen nog maar 82 cent in kas. „We staan er heel slecht voor”, moet ook Koolmees erkennen.

Maar, stipt de minister aan: „Vorig jaar hebben we gezien dat aandelenkoersen kunnen fluctueren. Pas in de tweede helft van het jaar wordt dat relevant.”

De coronacrisis, die de beurzen wereldwijd deed instorten, maakt het volgens Koolmees ’extra moeilijk’ om een voorspelling te doen over de toekomst. „We hebben gezien dat de financiële markten fors hebben gereageerd, maar ook alweer iets van herstel laten zien op dit moment. Het zijn allemaal dagkoersen, daar moet je niet op varen.”