President Donald Trump Ⓒ AFP

Het zal je gebeuren. Eerst maakt Trump je staalproducten in één klap met een importheffing een kwart duurder. Vervolgens toon je bereidheid verlies te lijden met de toezegging minder Braziliaans staal naar Amerika te exporteren in ruil voor het schrappen van de tariefverhoging. Maar anderhalf jaar later voert Trump het verhoogde importtarief alsnog in, evenals voor Argentijns staal.